Политолог Максим Яли рассказал, что полномасштабная война с Украиной невыгодна Путину, а также заявил, что это ударит по его рейтингу.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Путину это не выгодно. Есть экономические и политические факторы. Если говорить об экономике, то Западом и Германией было объявлено, что Северный поток-2 не будет запущен (в случае нападения, - Ред.)», - отметил Максим Яли.

По словам эксперта, Северный поток-2 является одним из самых главных геополитических и экономических проектов Путина за последние 6 лет. Как отметил политолог, главная цель Северного потока-2 это превращение нашей газотранспортной системы в металлолом.

«Пока Северный поток-2 не запущен – Путин не нападёт, потому что это является сдерживающим фактором, ведь иначе прекратятся поставки», - сказал Максим Яли.

По словам политолога, начало полномасштабной войны с Украиной является для Путина нецелесообразным, потому что это уменьшит объемы продажи газа, ведь через нашу ГТС всё ещё происходит транзит.

«Если мы говорим о политических факторах (почему Путину невыгодно нападать, - Ред.), то даже граждане России, граждане оккупированных территорий в Украине и даже граждане Украины, которые до сих пор верят в сказки про гражданскую войну, откроют глаза и поймут, что Россия является агрессором», - подчеркнул Максим Яли.

Как отметил эксперт, начало войны с Украиной ударит по имиджу Путина, что тоже ему не выгодно, потому что это повлияет на его рейтинг поддержки в России.

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