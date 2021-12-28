Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.
По словам Катерины Котенковой, 2021 год Украина заканчивает с такими проблемами как энергетический кризис, повышение тарифов и открытый государственный долг. Журналистка отметила, что ситуацию в Украине осложняют масштабные геополитические риски и на их фоне продолжающийся вооруженный конфликт на востоке Украины, а также неутихающие волны коронакризиса.
По ее словам, уже сейчас всё чаще ряд нардепов, министров и других топ-чиновников в своих заявлениях отмечают снятие государством с себя социальной ответственности – пенсий, пособий, качественного медобслуживания и прочее.
«То есть быть бедным в Украине – опасно для здоровья. А в больницы так лучше и вовсе не попадать. Сколько времени прошло, а у Кабмина до сих пор нет долгосрочной стратегии борьбы с бедностью, с колоссальным расслоением общества на богатых и нищих», - заявила Катерина Котенкова.
По ее словам, хочется спросить чиновников, как их прогнозируемые макроэкономические показатели могут отразиться на обычных украинцах, которые каждое утро ходят на работу, потом - в магазин и возвращаются домой. Катерина Котенкова уверена, что это никак не изменит жизнь украинцев к лучшему. Журналистка отметила, что, по реальным показателям Украина и в следующем 2022 году остается самой бедной страной Европы.
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«Когда смотришь на нашу экономику, на работу наших чиновников, то понимаешь, что нам демонстрируют все так, словно нет никакой альтернативы минимально регулируемой экономике, где абсолютно доминируют олигархи и высокопоставленные чиновники. Ведь альтернатива есть, нужно только поменять стратегию. Думаю, уже в следующем году нас ждет смена Кабмина. Да и перетряски в экономики тоже думаю будут не малые. Вообще следующий год будет насыщен на события», - считает Катерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, как Украине следует решать проблему с нехваткой угля.
Также Politeka писала, что Котенкова рассказала об очередном повышении тарифов на газ в Украине.