Журналистка Катерина Котенкова рассказала об отсутствии стратегии правительства по определению основных проблем украинцев, в частности бедностью, в следующем году.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

По словам Катерины Котенковой, 2021 год Украина заканчивает с такими проблемами как энергетический кризис, повышение тарифов и открытый государственный долг. Журналистка отметила, что ситуацию в Украине осложняют масштабные геополитические риски и на их фоне продолжающийся вооруженный конфликт на востоке Украины, а также неутихающие волны коронакризиса.

По ее словам, уже сейчас всё чаще ряд нардепов, министров и других топ-чиновников в своих заявлениях отмечают снятие государством с себя социальной ответственности – пенсий, пособий, качественного медобслуживания и прочее.

«То есть быть бедным в Украине – опасно для здоровья. А в больницы так лучше и вовсе не попадать. Сколько времени прошло, а у Кабмина до сих пор нет долгосрочной стратегии борьбы с бедностью, с колоссальным расслоением общества на богатых и нищих», - заявила Катерина Котенкова.

По ее словам, хочется спросить чиновников, как их прогнозируемые макроэкономические показатели могут отразиться на обычных украинцах, которые каждое утро ходят на работу, потом - в магазин и возвращаются домой. Катерина Котенкова уверена, что это никак не изменит жизнь украинцев к лучшему. Журналистка отметила, что, по реальным показателям Украина и в следующем 2022 году остается самой бедной страной Европы.

«Когда смотришь на нашу экономику, на работу наших чиновников, то понимаешь, что нам демонстрируют все так, словно нет никакой альтернативы минимально регулируемой экономике, где абсолютно доминируют олигархи и высокопоставленные чиновники. Ведь альтернатива есть, нужно только поменять стратегию. Думаю, уже в следующем году нас ждет смена Кабмина. Да и перетряски в экономики тоже думаю будут не малые. Вообще следующий год будет насыщен на события», - считает Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, как Украине следует решать проблему с нехваткой угля.

Также Politeka писала, что Котенкова рассказала об очередном повышении тарифов на газ в Украине.