Об этом он сказал в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко.
“Я говорю, что 80% проблем любого бизнеса или организации скрывается именно в кадрах. Потому что у каждой организации есть свой пьяница, есть свой бабник, есть свой лентяй и т.д. Но если мы говорим о силовых структурах, то была преемственность. Была система наставничества”, - сказал Евгений Солодко.
Он отметил, что раньше была система, и знания передавались между поколениями.
“Приходил молодой, за ним закреплялся наставник, и он его учил работать. Потому что он уже знал, но еще ничего не умел. Всегда было так. Куратор, наставник, руководитель, как угодно… Но на определенном этапе развития нашего государства, где-то в конце 1980-х – в начале 1990-х, когда Союз распался, наиболее подготовленная часть силовиков, это в возрасте от 30 до 40 лет – они ушли из органов кто куда”, - добавил Евгений Солодко.
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