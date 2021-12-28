Своё мнение он высказал в программе «Романенко. Беседы».

«Приходится констатировать, что сейчас, после ультиматума Путина, Украина вынуждена ждать, что за неё решат другие. К сожалению, в международных отношениях Украина как государство потеряла субъектность. Понятно, что диалог Киева с Москвой не восстановится – такова позиция Кремля и персонально Путина. Пока не видно предпосылок для того, чтобы в этом направлении что-то менялось. Однако проблема состоит в отношениях Украины не только с Россией, но и с Западом, где ключевую роль играют США. Сложно представить, как будут налаживаться отношения с США, если украинский президент на встрече с американским обязался до Нового года назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но это обязательство не было исполнено», - считает Максим Карижский.

По его мнению, это вызывает у американцев сомнения: можно ли доверять украинскому руководству?

«У Украины нет двусторонних отношений с Россией, а, по сути, и с США. По крайней мере, нет надёжных отношений. Нет не в последнюю очередь потому, что лидеры украинского государства не держат слово, а это недопустимо», - подчёркивает Максим Карижский.

Как сообщает Politeka, ранее в США обнародовали новые детали расследования ФБР по украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Также Politeka сообщала, что высокопоставленный украинский дипломат Александр Моцик прокомментировал обстоятельства подписания Будапештского меморандума.