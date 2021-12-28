Политолог Руслан Бортник рассказал, насколько существенна поддержка НАТО для Украины, а также назвал последствия присутствия Альянса на территории нашей страны.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Руслан Бортник отметил, что Украина, благодаря НАТО получает дополнительную военную и материально-техническую помощь. По его словам, военную помощь стран НАТО можно оценить в год на сумму не менее 500 млн долларов, и даже ближе к 1 млрд долларов, что составляет доминирующую часть военного бюджета Украины с точки зрения издержек на вооружение.

«Потому что в этом году в Украине закреплено в бюджете около 1 млрд долларов отправить на закупку вооружений, но в то же время использовано из них около 20%. Поэтому поддержка НАТО существенна. В то же время присутствие НАТО на территории Украиныусиливает агрессию и эскалацию отношений с РФ», - считает Руслан Бортник.

Он объяснил, что это придает российско-украинскому противостоянию геополитическогостатуса и осложняет его решение. По мнению политолога, это выступает своего рода обоснованием для российского общества для поддержки действий российского руководства.

«Ведь сложно воевать с украинским «братским» народом, но легко воевать с НАТО, которое якобы оккупировало Украину, и их коллаборантами. Поэтому, к сожалению, это не брак по расчету – это встречи без обязательств», - заявил Руслан Бортник.

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