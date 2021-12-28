Политолог Руслан Бизяев рассказал, какие тренды сейчас наблюдаются в геополитике, и от чего будет зависеть будущее Европы через 10 лет.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка”.

“Продолжается большая геополитическая игра. Большое геополитическое противостояние, в котором определить победителя достаточно сложно. Все будет зависеть от того, на чью сторону перетянут Европу и Индию. От того как закончится битва за Европу и Индию, мы будем говорить о том, в какую именно геополитическую зону попадет не только Украина, но и страны Восточной Европы”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что от исхода этого противостояния будет зависеть геополитическая карта Европы через 10 лет.

“Насколько я понимаю тренд развития на мировых рынках, то сейчас наступает эра глобальных союзов. Не просто Европейского Союза или Тихоокеанского союза, а глобальных. И будущее за ними”, - добавил Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Игорь Петренко отметил, что важно возобновить миссию ОБСЕ на Донбассе.

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