Политолог Руслан Бизяев рассказал, какие тренды сейчас наблюдаются в геополитике, и от чего будет зависеть будущее Европы через 10 лет.
Об этом он сказал в эфире программы “Развилка”.
“Продолжается большая геополитическая игра. Большое геополитическое противостояние, в котором определить победителя достаточно сложно. Все будет зависеть от того, на чью сторону перетянут Европу и Индию. От того как закончится битва за Европу и Индию, мы будем говорить о том, в какую именно геополитическую зону попадет не только Украина, но и страны Восточной Европы”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что от исхода этого противостояния будет зависеть геополитическая карта Европы через 10 лет.
“Насколько я понимаю тренд развития на мировых рынках, то сейчас наступает эра глобальных союзов. Не просто Европейского Союза или Тихоокеанского союза, а глобальных. И будущее за ними”, - добавил Руслан Бизяев.
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