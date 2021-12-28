Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса рассказал о том, что санкции США против России не станут смертельными для ее экономики.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Я думаю, что Россия не исходит из того сценария, что они ничего не будут делать. Даже по тем российским публикациям, которые нам доступны. Они пишут, что да, будут последствия, они анализируют, например, последствия введения усиленных санкций, вплоть до отключения России от системы SWIFT. Я думаю, они исходят не из того, что реакции не будет – она будет, просто она будет ограниченной», - говорит он.

Об этом свидетельствует анализ официального заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который выступал после виртуального саммита Путина с Байденом в Белом доме для журналистов. Его четко спросили напрямую: «Вы готовы отреагировать в случае эскалации Путина в Украине? Что вы будете конкретно делать?».

Он сказал, что конкретные меры – это усиленные санкции, мы отправим дополнительное подкрепление в Восточную Европу, это восточный фланг НАТО, в Украину, и увеличим поставки определенных вооружений Украине.

«Все. По сути, это набор, который существует с 2014 года. Ничего нового они не предлагают. Если исходить из этих заявлений, то я думаю, что в Москве могут это расценивать, что реакция будет, но она будет ограниченной, никто с нами воевать не будет. Но санкции, во-первых, имеют отложенный эффект. Во-вторых, первичный шок санкций не значит, что их действие будет все время. С 2014 года русские нашли кучу способов их обойти, они уже не так работают, как раньше. Даже эти усиленные санкции, которыми Запад пугает Россию, если Россия переступит красную линию, не будут смертельными для российской экономики», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО.

Также Politeka писала о том, что Оксана Белякова считает, что Байден с Путиным встречались, чтобы решить, дружат они против Китая или нет.