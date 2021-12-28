Дипломат, бывший первый заместитель министра иностранных дел, экс-замглавы Секретариата Президента Украины Александр Чалый проанализировал, какие варианты развития событий возможны в российско-украинском конфликте.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«У нас фактически остается четыре варианта действий сейчас. Либо израильский: полная мобилизация населения к войне. При этом израильский период 50-х годов прошлого столетия, когда Великобритания была против Израиля, Соединенные Штаты были далеко, они все заявили, что нас не поддержат. Либо финская, либо австрийская, либо нас ждет судьба Германии, то есть разделение страны на две или три составляющие», - говорит он.

На его взгляд, сегодня очень мудро и разумно выбрать тот вариант, который позволит Украине выполнить ее историческую миссию: трансформировать эту огромную угрозу, которая нависла в европейской безопасности, от Урала до Лиссабона.

«Трансформировать ее в более-менее реальную систему. И украинская дипломатия здесь могла бы сыграть историческую роль, если бы посмотрела ответственно на ситуацию. Мне кажется, сегодня это главный вызов для нас. И при этом не просто получить этот статус, но в результате получения этого статуса сделать то, чего достигла Финляндия своей политикой нейтралитета, и Австрия: вывода всех иностранных войск с территории Украины, возвращения части территорий, и так далее. В том числе и решения по Крыму», - делает вывод дипломат.

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