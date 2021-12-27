Советские создатели автомобилей еще в 30-х годах выпустили полноценный спорткар, который был разработан на базе ГАЗа: в сети всплыли снимки машины.

Как пишет Hyser. соответствующую публикацию разместили на портале «Апостроф»

Очень много внимания уделили необычному автомобилю, которого наверняка никто никогда не видел. Уникальный ГАЗ М1 Спорт был выпущен в далеком 1938 году. На данный момент его продают за 88 тысяч долларов.

Важно подметить, что это огромнейшая сумма, за такие деньги можно купить новый BMW или Porshe.

Эксперты уделили особое внимание данному экземпляру, так как он поистине уникальный – такой автомобиль всего один в своем роде, и он был выпучен в 30-х годах как эксперимент.

К огромному сожалению, ГАЗ М1 Спорт не смог сохраниться до наших дней и поэтому его воспроизвели по архивным фото на базе стандартного седана ГАЗ М1.

Что касается характеристик автомобиля, то ему тут похвастаться нечем. На нем стоит самый обычный двигатель от ГАЗ М1, который имеет объем 3.3 литра и трехступенчатая механическая коробка передач. Двигатель дополнили двумя карбюраторами Ford для того, чтобы мощность автомобиля стала немного больше и составляла 50 лошадиных сил. Максимальная скорость ГАЗ М1 Спорт составляет 142 километра в час.

Если взять все характеристики, что можно понять, что ГАЗ М1 Спорт – настоящий «Бэтмобиль», так как для 30-х годов это просто «монстр», а не автомобиль.

ГАЗ М1 Спорт имеет обтекаемый двухместный кузов с длинным капотом, а его задняя часть довольно сильно заужена. Этот оригинальный автомобиль был поставлен на учет, а его пробег составляет 180 километров.