Руководитель клиники Efferent, хирург-гепатолог высшей категории Чорномыз Виталий Дмитриевич специально для Clutch ответил на странные вопросы о здоровье печени.
Правда ли, что спорт вреден для печени, потому что при беге болит бок?
«Нет, при беге, однозначно, болит не печень. Во время спорта вы усиливаете работу и клеток печени, и желчевыводящей системы. Вы помогаете расщеплять больше жиров, улучшаете синтез того же холестерина. Так может реагировать желчевыводящая система, но не печень. Занимайтесь на здоровье спортом, но не забывайте контролировать состояние ЖКТ", - ответил врач.
Правда ли, что крепкие напитки наносят меньший вред печени, чем пиво или вино?
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"Неправда. Все алкогольные напитки наносят вред печени.
Конечно, многое зависит от концентрациии. Говорят, что 350 мг вина в неделю - уже губительно действует на печень и сокращает жизнь на 4-5 лет.
Когда пациент говорит, что пьет алкоголь только раз в неделю, но это 3-5 бокалов вина – вред для печени уже наносится", - сообщил гепатолог.