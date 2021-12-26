Врач Виталий Чорномыз, работающий хирургом-гепатологом рассказал о вредных привычках, которые сокращают жизнь нашей печени, о вреде для организма из-за алкоголя и ответил на необычные вопросы.

Руководитель клиники Efferent, хирург-гепатолог высшей категории Чорномыз Виталий Дмитриевич специально для Clutch ответил на странные вопросы о здоровье печени.

Правда ли, что спорт вреден для печени, потому что при беге болит бок?

«Нет, при беге, однозначно, болит не печень. Во время спорта вы усиливаете работу и клеток печени, и желчевыводящей системы. Вы помогаете расщеплять больше жиров, улучшаете синтез того же холестерина. Так может реагировать желчевыводящая система, но не печень. Занимайтесь на здоровье спортом, но не забывайте контролировать состояние ЖКТ", - ответил врач.

хирург-гепатолог высшей категории Чорномыз Виталий Дмитриевич

Правда ли, что крепкие напитки наносят меньший вред печени, чем пиво или вино?

"Неправда. Все алкогольные напитки наносят вред печени.

Конечно, многое зависит от концентрациии. Говорят, что 350 мг вина в неделю - уже губительно действует на печень и сокращает жизнь на 4-5 лет.

Когда пациент говорит, что пьет алкоголь только раз в неделю, но это 3-5 бокалов вина – вред для печени уже наносится", - сообщил гепатолог.