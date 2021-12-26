Известная украинская исполнительница Злата Огневич рассказала о болезненном расставании с Андреем Задворным.

Именно его артистка выбрала на проекте "Холостячка-2", хоть с ее выбором оказались многие не согласны, посчитав, что она совершила ошибку. Спустя время так и оказалось. Их отношения продлились чуть больше месяца, после чего они расстались по инициативе Андрея.

Об этом сообщает Hyser.

Он прокомментировал свое решение, пояснив, что разлюбил Злату, а отношений без любви он никогда для себя не хотел. Это стало неожиданностью для Огневич. Первое время артистка тяжело переживала, но судя по одному из ее последних постов, она готова идти дальше. При этом она добавила, что все последние события сильно изменили ее, за что она им даже благодарна. Ведь теперь она начала путь к себе.

Разумеется, преданные фанаты стали поддерживать Огневич по мере своих возможностей. В своих многочисленных комментариях пользователи написали, что она не одна и она приняла правильное решение идти дальше, как бы тяжело и больно не было. К слову, они и так считали, что Задворный не достоин ее.