Руководитель государственного "Гарантированного покупателя" Андрей Пилипенко по политическим указаниям может принять противоправное решение относительно использования средств, которые были получены от выпуска зеленых еврооблигаций комапнией Укрэнерго на сумму 825 млн долл.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил Александр Трохимец, председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Я думаю, что задачи, которые ставят новому руководству сверху просто не укладываются в юридическую плоскость того, что можно делать. «Гарантированному Покупателю» стоит задача принять политическое решение – то есть эти деньги не выплатить конкретному инвестору, но это политическое решение не имеет никакой связи с правом», - сказал Трохимец.

По его словам, именно из-за политических указаний и возможных последствий по уголовному кодексу предыдущие руководители уходили с должности или принудительно увольняли тех, кто не хотел такие указания выполнять.

«Поэтому уже третий руководитель меняется, а никак не могут они выполнить это политическое решение, потому что боятся правовых последствий», - пояснил Трохимец.

По его мнению, в отличие от предыдущих, сегодняшний руководитель имеет непосредственное отношение к праву, и даже является действующим адвокатом.

«Поэтому он как никто осознает к чему могут привести его действия или даже бездействие. Потому что невыплата средств – это трактуется как бездействие и тоже может иметь. И я думаю, что и будет иметь соответствующие правовые последствия в виде как минимум убытков государственном предприятии», - сказал Трохимец.

Он отметил, что новый руководитель должен осознавать, что невыполнение своих обязательств перед инвестором – это злоупотребление монопольным положением Гарпоку, которое заключается в дискриминационном отношении к определенному субъекту, то есть к конкретному производителю зеленой энергии.

«А нарушения антимонопольного законодательства карается уже другим штрафом – это 10% от оборота предприятия за некорое период – за год. Это уже речь идет о нескольких миллиардах гривен, которые могут быть взысканы в государственный бюджет», - отметил адвокат.



Напомним, председатель рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и. о. руководителя государственного предприятия «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.