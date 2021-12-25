Исполняющего обязанности директора госпредприятия «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко в качестве советника консультирует адвокат Александр Сироткин, который ранее занимался поддержкой интересов различных направлений бизнеса олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, отметив, что Коломойский подкрался к еще одному денежного госпредприятия.

"Мало кто знает, но к недавно назначенному руководителю «гарантированного покупателя» Андрею Пилипенко приставили советника Александра Сироткина. Он авдокат и в свое время «сопровождал» различные бизнес-направления Коломойского. Например, напитки «Биола» продуктовая марка «Щедро», - сказал Гончаренко.

При этом он напомнил, что Гарантированный покупатель – это госпредприятие с многомиллиардным оборотом средств, которое еще и получает миллиарды кредитных средств от европейцев.

"Поэтому неудивительно, что Коломойский засовывает туда своих людей. Я уверен что при очередном ручном руководителе Пилипенко все деньги зеленых инвесторов растворятся в коломойско-Зеленском направлении. Потому что все мы знаем, как Коломойский "любит" зеленую энергетику", - добавил нардеп.

Также он раскритиковал действующего президента за то, что он своими действиями фактически пытается вытеснить инвесторов из Украины, чтобы его ближнем олигарху легче жилось и больше кралося.

Напомним, председатель рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и. о. руководителя государственного предприятия «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.