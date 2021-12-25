Чудо - это не превращение камней в драгоценности или металлолома в золото, чудо - каждое проявление человеческой воли, выбирающее свет, добро, красоту. Оно и наполняет душу ощущением счастья.
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Любимый многими святитель Спиридон Тримифунтский и все чудеса, связанные с его именем и жизнью, призывают творить чудеса, несмотря ни на что, ничего не боясь, кроме Бога.
"Сказочным" героем стал для многих святитель Спиридон Тримифунтский. Люди ищут в нем поддержки, ждут от него чуда, взваливают на святого все свои проблемы, житейские и духовные. Такая детская вера трогательна. Но важно постигать ее глубже, не останавливаться на достигнутом, не зацикливать свое представление о вере только на чудесах, а прилагать усилия, трудиться и своими руками прокладывать путь к счастливой сказке", - отметил митрополит Антоний.
Владыка напомнил, что не нужно ждать, когда радость постучится в дом, следует нести радость самому другим, наполнять ею все вокруг, стать ее создателем.
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"Счастье - это выбор быть счастливым, несмотря на обстоятельства и ситуации. Безусловно, разные случайности иногда выбивают нас из правильной колеи, мы можем впасть в уныние, но и здесь выбор за нами. Выход - в деятельной вере, а не в ожидании чуда и внезапной помощи.
Нужно творчески подходить к жизни, украшать ее самому добром, красотой и радостью. Ошибочно уповать только на помощь извне и бездействовать. Мы должны приложить все усилия, чтобы жизнь стала прекрасной, и тогда Господь милостями и щедротами Своими превратит нашу жизнь в настоящую сказку", - подчеркнул митрополит Антоний.
По его мнению, Господь желает сотворчества с человеком, которое позволит засиять Его Славе еще ярче.
"Чудо - это не превращение камней в драгоценности или металлолома в золото, чудо - каждое проявление человеческой воли, выбирающее свет, добро, красоту. Оно и наполняет душу ощущением счастья", - заключил управделами УПЦ.