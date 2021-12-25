Гепатолог Чорномыз Виталий Дмитриевич.

"Гепатит С называют "ласковым убийцей", прежде всего потому, что он протекает бессимптомно на протяжении многих лет. Мы говорим о стадии формирования цирроза после гепатита С, а это 8-10, а то и до 20 лет. Никаких симптомов нет и никакие лабораторные показатели ничего не покажут, а поражающее действие на клетки печени – убийственное.

Благо, что с 2015 года как Украина, так и весь мир, начали использовать новые группы препаратов и сегодня лечение гепатита С приводит к практически полному излечению. Это 97-98 % выздоровления при получении раннего вирусологического ответа.

Главное – не начать его лечить поздно, потому что сейчас гепатит С намного легче вылечить, чем потом восстанавливать печень.

За последние 6 лет во всем мире очень хорошо справляются с гепатитом С и сейчас мы надеемся получить такие же результаты по гепатиту B. Препараты для него ожидаем уже 4 года. Лечение есть, но об излечении мы можем заявить только от гепатита С. Симптоматики нет, но проверять нужно обязательно", - сообщил врач.

А вот в медицинских сериалах на наличие у пациента болезни печени часто указывает пожелтение склер глаз. Виталий Дмитриевич рассказал, всегда ли болезни печени проявляются этим симптомом.

"Нет, конечно. Глаза желтеют при концентрации в крови билирубина 35 и выше. То есть билирубин - это показатель нарушения оттока желчи и работы клеток печени. Пожелтение склер иногда не наблюдается даже на начальной стадии цирроза, фиброза. При таком заболевании печени, как жировая дистрофия, белки тоже красивые, светлые, не имеют никакой желтушности склер, поэтому это не показатель.

Острый гепатит – это чаще всего желтушность и кожи, и склер, изменение цвета мочи, обесцвечивание кала. А если идет уже хроническое поражение в связи с приемом лекарств или жировой дистрофией печени, то желтушность склер все-равно не основной признак", - сообщил врач.