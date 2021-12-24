Руководитель Черкасской ячейки Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук объяснил, как на нем отразился период его нахождения под стражей.

Об этом он рассказал на канале «Politeka online».

По мнению Дмитрия Кухарчука, этим заключением власти попытались продемонстрировать свое верховенство и это касается не только его или Национального Корпуса, но и всех украинцев. «Если говорить лишнее – будете заезжать». На меня это подействовало абсолютно в обратном направлении», - говорит он.

Следовательно, констатирует руководитель Черкасской ячейки Нацкорпуса, период его пребывания в СИЗО по обвинению в неправомерных действиях на протесте 2 августа оказался даже полезным. Вместо того, чтобы повлиять отрицательно, говорит он, опыт под стражей добавил ему еще больше мотивации.

Как сообщала Politeka, Жорин сообщил, что Нацкорпус провел презентацию законопроекта, направленного на защиту детей.

Также Politeka писала о том, что представители Винницкой ячейки Нацкорпуса устроили акцию против коллаборантов в Украине.