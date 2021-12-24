Журналистка Екатерина Павлова рассказала об упадке солидарной пенсионной системы в Украине, как это началось и чем все закончится.

Об этом Екатерина Павлова рассказала в своем новом блоге на канале «My.UA».

«Примерно 80% одиноких пенсионеров в Украине живут на официальном рубеже бедности. Сегодня в Украине около 11 миллионов пенсионеров и 65% из них получают пенсию ниже 3000 гривен. И только 2,7% получают пенсию свыше 10 000 гривен в месяц. Как правило – это бывшие министры, народные депутаты, судьи, прокуроры и другие чиновники государственного аппарата. Самих себя государственные чиновники пенсиями обеспечили, но заявляют, что на выплаты пенсий остальным украинцам денег не хватает», - подчеркнула Екатерина Павлова.

Екатерина Павлова сказала, что отсутствие денег – это не причина, а следствие той политики, которую проводит государство. Эта политика не направлена ​​на развитие национальной экономики, подтвердила она, воспроизводство новых рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса. В результате, полагает она, практически все предприниматели вынуждены работать в тени. Кто только не брался реформировать пенсионную систему в Украине, акцентировала она, однако изначально реализация этой реформы в 2004 году выглядела в край не последовательно.

«Вместо того, чтобы сделать систему накопительного пенсионного страхования как дополнение к солидарной системе, государство перешло сразу к третьему уровню, позволив создать частные пенсионные фонды. Сразу это использовали нечистые на руку дельцы для выманивания денег у доверчивых вкладчиков. И первый же финансовый кризис 2008-2009 годов привел к банкротству многих таких фондов. В результате брошенная на произвол судьбы солидарная пенсионная система все глубже погружается в кризис», - резюмировала Екатерина Павлова.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова отметила, что в Украине будут ужесточены требования для людей пенсионного возраста.

Также Politeka писала о том, что Панченко прокомментировала последнее в этом году повышение пенсионных выплат.