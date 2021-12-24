Политолог Руслан Бизяев рассказал, как он расценивает перемирие на Донбассе и как долго реально продержится мир.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка”.

“К вопросу перемирия. Перемирие – это производная от войны или мира. Так к войне или миру движется ситуация на Донбассе? С моей субъективной точки зрения, это попытка убежать в прошлое, не война и не мир. Это попытка отдать реверанс дипломатам. Сделать так, чтобы дипломаты в очередной раз попытались развязать этот Гордиев узел, который называется Минские соглашения”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что поскольку ключевые идеологические, экономические и политические вопросы не были решены, то это перемирие не будет постоянным.

“Оно даст возможность несколько месяцев, а, может, до полугода, оставить ситуацию в статус-кво. Получится у дипломатов – хорошо. Не получится – пойдут на другой круг. Но уже с этого момента станет окончательно понятно, что канонический Минск не является решением данной проблемы, а сам перешел в статус проблемы”, - добавил Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Игорь Петренко отметил, что важно возобновить миссию ОБСЕ на Донбассе.

Также Politeka сообщала, что Андрей Билецкий отметил, что он сомневается в зимнем наступлении.