Кандидат экономических наук, председатель наблюдательного совета Института безопасности дорожного движения Михаил Берлин заявил, что люди в Украине умирают из-за ДТП втрое, а то и в пять раз больше, чем в Европе.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Гость программы ссылается на данные экспертов и утверждает, что в Украине из 100 тысяч человек 13 умирают из-за ДТП. А в течение всего времени независимости украинского государства, подчеркивает он, в результате ДТП погибли около 180 тысяч человек. Попутно Михаил Берлин приводит статистику в Европе: «В странах Евросоюза погибает 3 – 4 человека на 100 тысяч населения».

Кроме того, добавляет он, на одного погибшего в Украине приходится максимум 5-7 травмированных. «У нас идет статистика из года в год: где-то 6 тысяч погибает и 40 тысяч травмированных», - констатирует эксперт. В то же время, он отмечает, ни министерства, ни ведомства не несут за это ответственности и не имеют никакой мотивации для снижения этих показателей.

Кроме того, рассказывает Михаил Берлин, 20% травмированных имеют первую группу инвалидности, то есть они в коляске. «Сегодня Пенсионный фонд, с одной стороны, недополучает от тех, которые погибают, и еще и тратит на тех, кто получает инвалидность», - подчеркивает он.

По словам гостя программы, часто динамика в статистике смертности из-за ДТП создана искусственно. «Эксперты говорят, что полиция манипулирует данными, которые показывает. Они когда хотят, показывают больше, когда не хотят – меньше», - сообщает он.

В частности, объясняет эксперт, полиция предоставляет данные о высокой смертности каждый раз, когда ей нужны средства, а, как только деньги получены, в течение полугода смертность падает вдвое. «Идет игра цифрами у полиции», - заключает Михаил Берлин.

Как сообщала Politeka, Берлин рассказал, как формируется статистика смертности граждан в ДТП.

Также Politeka писала о том, что Андриюк рассказал об отмазках правонарушителей на дорогах.