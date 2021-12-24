Результаты опроса "Центра Разумкова" показали, что 55% граждан считают олигархом и действующего президента Владимира Зеленского, лидером оказался Игорь Коломойский с показателем 94%.

Советующие данные со ссылкой на опрос обнародовало издание «Зеркало Недели».

По данным опроса 33% украинцев убеждены, что закон об олигархах – популистский шаг, который должен обеспечить Зеленскому больше популярности.

Также 23% убеждены, что это попытками президента и его окружения перераспределить собственность в экономике и самим стать олигархами. Для 11% украинцев закон об олигархах является способом борьбы с политической оппозицией.

В то же время, только 21% граждан считает Закон о «деолигархизации» реальным шагом преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в Украине.

Опрос был проведен с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опросили 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.