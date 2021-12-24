Политолог Тарас Чорновил рассказал, готова ли Украина сейчас дать отпор России.

Об этом он рассказал в новом выпуске программе «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Наша армия безусловно готова сопротивляться, только есть маленькая проблема, армия выполняет приказ. Армия имеет Главнокомандующего, а над ним есть Верховный Главнокомандующий, поэтому отразить какую-нибудь местную локальную атаку – это решат без Верховного Главнокомандующего. А если начнется большое фронтальное наступление с авиацией, и это очень существенный момент, у нас всю войну с РФ с 2014 года не было фактора авиации. Если представить, что начнется авиация, обстрел ракетным вооружением по нашей инфраструктуре, технике и воинским частям, то главное лицо в стране должно отдать приказ ликвидировать наступающие войска противника», - рассказал Тарас Чорновил.

Политолог сказал, что если такого приказа не будет, то будут отдельные несколько разрозненные способы обороны, которые дадут достаточно серьезный эффект и потерь в РФ будет гораздо больше, чем в 2014 году, когда они остановились, потеряв около 2 000 россиян. Возможные серьезные потери вызовут определенное беспокойство у россиян, подтвердил он, поднимут комитет солдатских матерей и что-нибудь задвигается. Но это локальное сопротивление, сообщил он, поэтому у нас есть вопросы приказа и оперативного переброса войск.

«Если это будет несколько приступов, а не фронтальное наступление по всем фронтам. По этим нескольким позициям нужно будет моментально опрокидывать танки, пушки, машинами опрокидывать нашу живую силу это огромное количество вооружения. А у нас сегодня где-то 18% реального обеспечения дизельным топливом, и я считаю, что это диверсия. Закуплено 28% дизельного топлива, а поставлено около 18%. Как мы в таком случае должны обороняться? На самом деле локальное сопротивление украинской армии может быть очень ожесточенным и давать очень серьезный эффект, но без приказа это не будет фронтальное отражение этой угрозы, и в таком случае мы можем понести колоссальные потери», - резюмировал Тарас Чорновил.

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