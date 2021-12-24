Политолог Михаил Чаплыга объяснил, о каких женщинах идет речь в новом законе о постановке на воинский учет.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

Гость программы объяснил, почему власти решили поставить женщин на воинский учет. Как он сообщает, летом или весной проголосовали за закон, согласно которому женщины определенных профессий до 60 лет должны встать на воинский учет. Кроме этого, добавляет Михаил Чаплыга, речь идет не только о профессии, но и о полученном образовании. «Получается, все женщины, которые почему-то и зачем-то получили высшее образование, не дай бог два или три – 100% пойдут на войну», - говорит он.

К тому же, как отмечает политолог, этих женщин мобилизуют, если в Украине введут военное время. «Военного положения у нас нет. Военное положение это вообще отдельная история, тут вряд ли кто-то будет бузить», - подчеркивает Михаил Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга отметил, что Зеленский пользуется системой Порошенко.