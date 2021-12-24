Журналистка Виктория Панченко объяснила, как украинские власти собираются уменьшить дефицит государственного бюджета на 2022 год и увеличить доходы.
Об этом она рассказала на канале «Знай 24».
По словам журналистки, какого-то особого роста в бюджете по сравнению с прошлогодним не наблюдается. «По коммуналке и субсидиям на 2021 было заложено 35 миллиардов. И что вышло? Денег не хватило. Пришлось дофинансировать еще 12. На 2022 год – 38 миллиардов. А цены то выросли в разы. Значит, опять не хватит», - констатирует она.
Попутно Виктория Панченко затрагивает и вопрос прожиточного минимума, что скорее является хорошим словосочетанием, ведь реальности не отвечает. «Всего на 200 грн он вырастет в следующем году. Это на 1% больше, чем в 2021», – сообщает она. В то же время журналистка указывает на то, что цены выросли на 30-50%, а то и вовсе на 70%. Кроме того, добавляет она, во времена пандемии бюджет отнюдь не предусматривает увеличения финансирования Национальной службы здоровья Украины.
Следовательно Виктория Панченко задает логичный вопрос: «Что же увеличит доходы нашей страны в новом году?». По ее словам, власти увеличат доходы благодаря налогам, рентной плате и акцизам. В частности, напоминает журналистка, уже проголосовали за законопроект №5600.
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Также журналистка сообщает, что дефицит Госбюджета-2022 снизился, но ключевую роль в этом сыграли более дорогие кредиты. Следовательно, констатирует она, государству необходимо будет заимствовать средства через облигации внутреннего займа, а здесь больший процент, чем у МВФ. По словам Виктории Панченко, хуже всего в этой ситуации то, что возврат долговых обязательств больше статьи денег, которые государство выделяет на бюджет обороны этого года.
Как сообщала Politeka, Панченко прокомментировала принятый государственный бюджет на 2022 год.
Также Politeka писала, что Панченко заявила, что роста тарифов нам не избежать.