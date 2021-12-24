Журналистка Виктория Панченко объяснила, как украинские власти собираются уменьшить дефицит государственного бюджета на 2022 год и увеличить доходы.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24» .

По словам журналистки, какого-то особого роста в бюджете по сравнению с прошлогодним не наблюдается. «По коммуналке и субсидиям на 2021 было заложено 35 миллиардов. И что вышло? Денег не хватило. Пришлось дофинансировать еще 12. На 2022 год – 38 миллиардов. А цены то выросли в разы. Значит, опять не хватит», - констатирует она.

Попутно Виктория Панченко затрагивает и вопрос прожиточного минимума, что скорее является хорошим словосочетанием, ведь реальности не отвечает. «Всего на 200 грн он вырастет в следующем году. Это на 1% больше, чем в 2021», – сообщает она. В то же время журналистка указывает на то, что цены выросли на 30-50%, а то и вовсе на 70%. Кроме того, добавляет она, во времена пандемии бюджет отнюдь не предусматривает увеличения финансирования Национальной службы здоровья Украины.

Следовательно Виктория Панченко задает логичный вопрос: «Что же увеличит доходы нашей страны в новом году?». По ее словам, власти увеличат доходы благодаря налогам, рентной плате и акцизам. В частности, напоминает журналистка, уже проголосовали за законопроект №5600.

Также журналистка сообщает, что дефицит Госбюджета-2022 снизился, но ключевую роль в этом сыграли более дорогие кредиты. Следовательно, констатирует она, государству необходимо будет заимствовать средства через облигации внутреннего займа, а здесь больший процент, чем у МВФ. По словам Виктории Панченко, хуже всего в этой ситуации то, что возврат долговых обязательств больше статьи денег, которые государство выделяет на бюджет обороны этого года.

Как сообщала Politeka, Панченко прокомментировала принятый государственный бюджет на 2022 год .