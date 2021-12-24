Журналистка Екатерина Павлова заявила, что население Украины может сократиться до 35 миллионов к 2050 году, при этом в государстве ситуация с соцобеспечением на сегодняшний день критическая.

Об этом Екатерина Павлова рассказала в своем новом блоге на канале «My.UA».

«Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет, констатируют в ООН и советуют властям позаботиться о качестве жизни граждан. Ситуация с социальным обеспечением на сегодняшний день в Украине критическая. По факту мы имеем сокращение социальных обязательств государства вплоть до социального дефолта, когда государство отказывается от своих непосредственно социальных обязательств. Об ухудшении говорит ситуация с пенсиями, которые повышаются только на уровень инфляции, а также сокращение субсидий и социальных выплат», - сообщила Екатерина Павлова.

Екатерина Павлова сказала, что такое сокращение социальной помощи происходит на фоне стремительного роста тарифов и цен на базовые продукты. Сокращение финансирования происходит из-за определенных проблем с наполнением бюджета, подчеркнула она, свой вклад безусловно внесла пандемия и теперь отсутствуют деньги для приобретения газа и т.д. Поэтому находят всевозможные пути и резервы, где можно сэкономить, подтвердила она, а экономят обычно за счет уязвимых и не защищенных. Именно поэтому мы видим резкое сокращение социальных программ, уверена она, поэтому правительство проводит анализ людей, которые могут по формальным критериям не попадать в группу на социальные выплаты.

«Поэтому и количество финансовых ресурсов, которые должны быть направлены на социальную поддержку, сокращается почти ежемесячно. В следующем году государство потратит 38,4 млрд гривен на льготные выплаты для уплаты населением на жилищно-коммунальные услуги. Это меньше, чем в этом году, пенсии повысят на 159 гривен, а минимальную зарплату на 200 гривен, поэтому жизнь лучше точно не станет. Правда весной 2022 года должны возрасти расходы на субсидии согласно подписанному МВФ меморандуму, но именно весной ожидается рост тарифов на коммуналку, и скорее всего рост будет не маленьким», - резюмировала Екатерина Павлова.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова отметила, что в Украине будут ужесточены требования для людей пенсионного возраста .