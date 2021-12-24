Писатель, мотивационный тренер Сергей Новиков рассказал, почему пары расстаются, и в чем секрет счастья в браке.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Мы об отношениях говорим с позиции интересов человека. То есть если мы говорим, что человек родился для себя, чтобы жить и кайфовать, то и взаимоотношения с другим человеком – это что-то работающее на него. Поэтому соответственно с этим – это партнерство, которое его усиливает, и устраивает. Люди на самом деле меняются ежесекундно. К сожалению, большинство людей не были рождены для того, чтобы жить от себя», - рассказал Сергей Новиков.

Сергей Новиков сказал, что поэтому такой человек не развивается, не изучает и не стремится, потому что его мозг говорит, а куда и зачем. По его словам, такой человек устраивается на работу, пьет пиво, возвращается домой и все. И потом такие два подобных человека притягиваются друг к другу, сообщил он, и живут вместе. Настоящие мужчины любят сильных женщин, сообщил он.

«Синергия не может создаться со слабым существом. Настоящие отношения – это когда вы встречаете друг друга и говорите: «Боже, какая красота». Но потом начинаются домашние вопросы, быт, партнерство, взаимопонимание, четкое разграничения и договоренности. А если в отношениях нет диалога, то они долго не протянут. Без диалога не будет никаких отношений, и если при диалоге у пары нет контакта, тогда они друг другу не подходят», - резюмировал Сергей Новиков.

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