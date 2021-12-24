Рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и. о. руководителя государственного предприятия «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко.

Об этом сообщил глава рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает РБК-Украина.

"Мы выявили коррупционный конфликт интересов у руководителя ключевого энергетического предприятия Украины с годовым доходом 69 миллиардов гривен! Речь идет об Андрее Пилипенко-и. о. директора ГП "Гарантированный покупатель". Все по классической в Украине коррупционной схеме: активы, которые получат средства от госпредприятия, оформлены на ближайших родственников», - сообщил нардеп.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

«Если коротко: руководитель ГП «Гарантированный покупатель» Пилипенко (предприятия, которое по закону обеспечивает население льготной цене на электроэнергию, а также осуществляет расчеты с производителями солнечной и ветровой энергетики) сам прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере «зеленой» энергетики», - пояснил нардеп.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.

«Эти компании семьи топ-чиновника уже получают средства со счетов государственного предприятия, которым руководит Пилипенко. Если упростить, фактически руководитель госпредприятия ежемесячно подписывает платежные поручения на выплату государственных средств фирмам своей жены», - подчеркнул Наливайченко.

«Требую немедленной реакции правоохранительных органов на выявленные ВСК материалы», - подытожил нардеп.