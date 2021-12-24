В энергосистеме Украины работает 44 блока ТЭС и ТЭЦ

Из-за аварийного ремонта на государственной Трипольской ТЭС компании «Центрэнерго» дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины покрывают за счет дополнительного блока ДТЭК Бурштынской ТЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Бурштынской ТЭС, передает Главком.

«24 декабря в 07:14 по команде НЭК «Укрэнерго» пришлось перефиксировать энергоблок 8 на объединенную энергосистему Украины, чтобы оперативно покрыть там дефицит электроэнергии. Блок будет работать в ОЭС до окончания вечернего максимума», – говорится в сообщении предприятия.

Согласно данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 11.40 24 декабря в энергосистеме Украины работает 44 блока ТЭС и ТЭЦ. Из них 6,5 блоков государственных ТЭС «Центрэнерго», 31 блок ТЭС ДТЭК Энерго, 6 блоков ТЭЦ и полблока Славянской ТЭС. В аварийном ремонте находится 1,5 блока Трипольской ТЭС и корпус Славянской ТЭС.

Ранее в ДТЭК Энерго сообщали, что в связи с резким похолоданием и простоем других предприятий тепловой генерации, ТЭС компании несут повышенную нагрузку и работают всем доступным оборудование. В дневной пик нагрузки 23 декабря в энергосистеме работали рекордные 32 энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго из всех работающих 43 блоков ТЭС и ТЭЦ. Это самый высокий показатель с января этого года.