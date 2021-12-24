На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря украинская сторона отвергла инициативы непризнанных республик Донбасса по безопасности и гуманитарным вопросам. В частности, в ОРДЛО предлагали Киеву вернуться к соблюдению перемирия, но представители Украины так и не дали позитивного ответа.

Об этом пишет Елена Устинова в блоге на сайте Корреспондент. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

По мнению Донбасса, Украина в одностороннем порядке вышла из договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 г., отказавшись в сентябре 2020 г. от совместного прямого взаимодействия по оперативному реагированию на нарушения и предотвращению перестрелок, а также дав разрешение каждому военнослужащему открывать огонь по своему усмотрению. Донбасс требовал возврата Украины к соблюдению договоренностей об усилении перемирия. Для этого предлагалось согласовать заявление Трехсторонней контактной группы с договоренностями о возврате к прямому взаимодействию и опровержении упомянутых заявлений руководства ВСУ.

Украина на заседании ТКГ настаивала на принятии декларативного заявления о возврате к соблюдению договоренностей обеими сторонами, от предложений по взаимодействию и опровержению заявлений руководства ВСУ отказывалась.

Донецк и Луганск предложили отказаться от формального заявления ТКГ и обеспечить выполнение Киевом двух практических шагов: публичного заявления руководства ВСУ о соблюдении предписанных договоренностями от 22 июля 2020 г. правил и ограничений на открытие ответного огня с указанием этих правил, а также фактического прекращения обстрелов.

Представители Донбасса подчеркнули, что не прекращали придерживаться договоренностей и открывали только ответный огонь, строго соблюдая установленный порядок его открытия. В случае выполнения Украиной двух упомянутых выше шагов, у Донбасса не будет необходимости открывать ответный огонь, и перемирие будет обеспечено.

На заседании представители Украины не одобрили предложения Донецка и Луганска.

А на следующий день главнокомандующий ВСУ выпустил с интервалом в несколько часов два противоречащих друг другу заявления: в первом было дано разрешение военнослужащим открывать ответный огонь без указания предусмотренных договоренностями от 22 июля 2020 г. ограничений. Во втором без детализации заявлялось о соблюдении ВСУ всех договоренностей об усилении перемирия.

При этом, стоит напомнить, что согласно договоренностям от 22 июля 2020 г., ответный огонь может открываться только после неудачной попытки задействовать координационный механизм предотвращения нарушений и только по приказу руководства ВСУ. По факту же, это условие не выполняется. В частности, Украина заявила, что было согласовано так называемое «рождественское» перемирие на Донбассе, но уже вчера в регионе стреляли.

И как Зеленский собирается достигать мира на Донбассе, если Украина саботирует даже перемирие?