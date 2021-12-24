Он также разыскивается за совершение тяжких преступлений компетентными органами Королевства Испании. Сегодня, 24 декабря, суд применил к «вора в законе» экстрадиционный арест и отправил в СИЗО, сообщает пресс-служба Нацполиции.

1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали «вора в законе» из санкционного списка СНБО, который незаконно попал на территорию Украины. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того, «Кобу Руставского» с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно – за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым «опекуном» «коронованных» представителей преступного мира Испании.

23 декабря, получив соответствующие документы, дающие разрешение на экстрадицию «вора в законе», полицейские задержали его в порядке статьи 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сегодня, 24 декабря, суд удовлетворил ходатайство прокуроров Николаевской областной прокуратуры и применил экстрадиционный арест до «вора в законе». К моменту решения вопроса о его выдаче и фактической передаче компетентным органам Королевства Испании «Коба Руставский» будет находиться в СИЗО.

По испанскому законодательству "вору в законе" может грозить до 24-х лет заключения.

Напомним, что в марте 2020 года «авторитета» уже задерживали для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он начал скрываться от правоохранительных органов, чтобы избежать выдачи компетентным иностранным органам для дальнейшего привлечения к ответственности за совершенные преступления.