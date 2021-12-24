В Украинской Православной Церкви поздравят с Рождеством детей-сирот, которые воспитываются в интернатах на востоке Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Социального отдела, Украинская Православная Церковь приглашает верующих принять участие в традиционной благотворительной акции «Рождественский подарочек».

"Присоединяйтесь к акции добра и милосердия! Давайте попробуем подарить детям незабываемый праздник, собрав сладкие подарочки для малышей, которые так ожидают желаемые вітаннячка от взрослых», - говорится в сообщении Синодального отдела УПЦ.

Сбор средств на приобретение подарков продлится до 6 января.

Пожертвования можно перечислить по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.

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