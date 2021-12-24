Во Львове социальный проект «Дни семьи в монастыри Украинской Православной Церкви проводит активную работу, направленную на сохранение и защиту традиционной семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал "Православная жизнь", об этом рассказал председатель Отдела по делам семьи Львовской епархии протоиерей Михаил Коник.

"Сегодня традиционная семья нуждается не только в поддержке, но и в защите. Внешние изменения в обществе, навязанные СМИ и социумом искусственные ценности ставят под угрозу само существование православной семьи: традиционный союз выставляют как архаизм, что «скоро вымрет языков мамонты», а на замену ему придут «свободные отношения без обязательств и избыточной привязанности». И только Церковь способна противостоять этому натиску, ведь именно такой создал семью сам Господь», - сказал священник.

Социальный проект для тех, кто ищет, как правильно жить в семье, как сохранить семейные ценности. Он для всех, кто хочет пообщаться со священником по вопросам отношений, для тех, кто хочет жить по-христианские.

По словам главы отдела по делам семьи Львовской епархии, сам проект возник уже давно, но до сих пор у людей, которые слышат название этой инициативы, возникает непонимание: "как это может быть - семья и монастырь?»

"Конечно, возможно. Монастырь является своего рода семьей. Это два пути спасения человека", - говорит отец Михаил.

Священник отметил, что в Воскресенский Ново-Афонский монастырь, при котором действует проект, за советом приходит множество людей, как лично, так и целыми семьями, местные и приезжие.

«Здесь можно не просто рассказать о своей беде, но и обратиться с конкретным семейным советом, получить совет и утешение. Встречи, которые являются для каждого индивидуальными, сугубо конфиденциальны. Человек рассказывает о своих проблемах, и мы совместно ищем решения. Я не говорю, что могу найти идеальный ответ. В первую очередь, мы обращаемся к Богу, чтобы Господь дал нам такую возможность. Конечно, не за раз. Это может быть несколько встреч, это могут быть какие-то определенные методики, которые мы рассматриваем. Чтобы человек постепенно находил себя, находил свои видения, находил собственную свободу в семье", - объясняет глава семейного отдела.

По словам протоиерея Михаила Конька, люди, которые посещают проект «Дни семьи в монастыре», обращаются в отношении конфликтов в семье, из-за банального неумения общаться между собой, ставят вопрос об отношении к родным, воспитание детей. И задача священника - приложить максимум усилий, чтобы помочь.

Он отметил, что проект успешно развивается даже в условиях карантинных ограничений. «Бесплатные дистанционные лекции и онлайн-беседы для желающих регулярно проводятся во Львовской епархии», - подчеркнул священник.

"Нужно учиться правильно жить в семье, исходя из догматики и практики Церкви. И этот проект призван открыть человеку понимание, научить правильно жить в семье, сохранять ее. Сегодня Церковь реагирует, и моя личная позиция заключается в том, что необходимо принести церковный институт в семью. Нужно открыть для общества принцип того, что семья - это божественная ценность, первое задание, которое Господь сотворил в раю. То есть уже на земле имеем возможность получить рай", - подытожил протоиерей Михаил конек.