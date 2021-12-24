Политолог Андрей Золотарёв поделился своим мнением по поводу того, могут ли быть у нынешнего президента Владимира Зеленского конкуренты на выборах, и чем это обусловлено.

Свой комментарий он дал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Никто из тех, чьи имена стоят в бюллетенях, не может на равных конкурировать с Зеленским. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленский бы на них победил. Другое дело – если появится не замаранный в политике молодой профессионал с историей успеха. Тогда он мог бы стать для Зеленского серьёзным соперником. Но ту красную карточку, которую старые политики получили в 2019 году, никто не отменял. Сами они замкнулись на своём электоральном поле, как Порошенко. Политтехнологи пытались придать ему энергетики, но безуспешно. Он как был в своей политической нише, так в ней и закапсулировался», - говорит Андрей Золотарёв.

В связи с этим он прокомментировал политические перспективы бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

«Разумков – это соперник для Зеленского, он оттягивает часть его электората. За Разумкова готовы голосовать те, кто ищет «правильного Зеленского» – такого, который бы уважал законы и не имел вредных политических привычек», - отмечает Андрей Золотарёв.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что нынешняя ситуация не требует от власти отставки Кабинета министров.

Также Politeka сообщала, что Золотарёв прокомментировал ситуацию с запасами газа на зиму.



