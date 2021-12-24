Отмена моратория на экспорт древесины, которое предлагают народные депутаты, оставит без сырья украинских производителей и промышленников, которые будут поставлены в неравные условия по сравнению с более богатыми европейцами. Поэтому отменять запрет нельзя. Однако можно изменить ее условия, например – ввести каскадные продажи. Об этом говорится в визии бизнеса относительно экологических законодательных инициатив власти, которую подготовили в Федерации работодателей Украины (ФРУ), пишет "Главком".



В ФРУ объясняют: отмена запрета экспорта древесины, которая должна длиться до 2025 и 2027 годов соответственно, вызывает наибольшую волну сопротивления у украинского бизнеса. Ведь внутренние потребители древесины-деревообрабатывающие предприятия и граждане Украины, – будут лишены возможности и доступа к относительно доступному на украинском рынке товару.



«Украинские деревообрабатывающие предприятия будут поставлены в неравные условия с европейскими, поскольку ценовой сегмент украинского производителя намного ниже, и покупательная способность украинских граждан в разы ниже от граждан стран ЕС. Также пострадают промышленные предприятия, для которых древесина является вспомогательным сырьем в их производственном цикле, однако которую невозможно заменить аналогичным продуктом по свойствам», – отмечают в ФРУ.



Взвешенной позицией, которая способна удовлетворить интересы украинского рынка, в Федерации сохранения временного запрета экспорта и одновременное введение каскадного метода аукционов на продажу сырья.



"Такой метод предусматривает продажу всей древесины сначала для внутренних потребителей, а в дальнейших шагах аукциона – с возможностью экспорта. Победителям будут выдавать дополнительный документ – экспортный сертификат, который позволит вывозить в режиме экспорта древесину из Украины», - объясняют в ФРУ.



При такой схеме на первом аукционе право покупки лесоматериалов будет принадлежать всем покупателям без исключения, но им не будет выдаваться экспортный сертификат. Таким образом, победитель аукциона должен либо реализовать древесину в пределах внутреннего рынка Украины, или сделать продукт с добавленной стоимостью и экспорт.



"Если конкретный лот (древесина) не был продан, или был продан не в полном объеме, то лот выставляется повторно, и тогда победителю выдается экспортный сертификат. Таким образом формируется «каскад». С помощью такого механизма будет, в первую очередь, обеспечена защита национального товаропроизводителя и потребителя, а в дальнейшем – довольны интересы экспортеров», – резюмировали в ФРУ.



Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже в парламенте был зарегистрирован проект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт. Не в последнюю очередь-из-за давления ЕС, которое требует сырья из Украины.



В свою очередь, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз временем действует эгоистично, защищая собственный рынок – ведь, например, они залісняють собственные территории, но требуют от Украины снять мораторий на экспорт. Поэтому украинская власть должна найти баланс между этими инициативами и развитием экономики, и прежде всего защищать собственный рынок.