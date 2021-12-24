Среднесуточный пробег груженого полувагона в ноябре, а зерновоза в октябре упал до минимума за последние 3 года и составил 109 и 126 км/сутки соответственно.

Об этом сообщают аналитики Rail.insider.

По их данным, оборот основного железнодорожного подвижного состава — полувагона и зерновоза — также существенно ухудшился, и вырос почти на сутки по сравнению с прошлым годом. Таким образом, как констатируют аналитики, скорость доставки грузов этой осенью была самой низкой за последние три года. В связи с этим продолжает нарастать дефицит грузовых вагонов.

Также, по состоянию на середину декабря 2021 года, на сети УЗ находились в статусе брошенных или временно задержанных около 300 грузовых поездов.

Напомним, ранее участники аграрного, угольного и рынка топлива также обвиняли УЗ в значительном ухудшении качества грузовых перевозок. Так, заместитель председателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за падения оборота вагонов в УЗ угольная отрасль терпит убытки, а продукция портится на складах, а заместитель председателя ВАР Михаил Соколв сообщил, что с брошенных поездов УЗ крадется продукция – в частности, зерно. В свою очередь, участники рынка топлива сообщали, что иногда задержка цистерн с горючим достигает двух месяцев.

Государственное предприятие "Артемсоль" также обратилось к премьер-министру с жалобой на УЗ: как сказано в официальном письме предприятия, компания не выполняет свои обязательства и не предоставляет плановое количество вагонов. В то же время, несмотря на ухудшение качества услуг, тарифы на эти услуги УЗ повысила в несколько раз.