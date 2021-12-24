НКРЭКУ может официально определить нарушение госпредприятием "Гарантированный покупатель" по блокированию выплат инвесторам в возобновляемую энергетику, что будет иметь юридические последствия для руководителя предприятия Андрея Пилипенко.

Об этом сообщил адвокат юрфирмы "Василий Кисиль и партнеры" Богдан Шабаровский, пишет "Обозреватель".

"В случае выявления нарушений, по результатам проверки НКРЭКУ может быть принято обязательное к исполнению решение об устранении нарушения. А также штраф от 85 000 грн. до 1 700 000 грн.", - сообщил юрист.

Крайней мерой может быть приостановка или аннулирование лицензии Гарпока.

Последующее бездействие руководителя ГП после соответствующего решения НКРЭКУ приведет к юридической ответственности руководителя юридического лица.

"По закону срок проведения внеплановой выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней", - сказал он, напомнив, что решение о начале проверок НКРЭКУ приняло 17 декабря.

Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально сообщило руководству "ГарПока" об уголовном преступлении, которое он совершает.