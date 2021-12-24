Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал основные признаки цветных революций, их методы и рассказал, считает ли возможным новую революцию в Украине.

Об этом он рассказал на своем YouTube- канале .

Юрий Подорожний пояснил, что в цветных революциях используются ненасильственные методы протеста, в частности из-за того, что такой путь более эффективен. Во-вторых, по его словам, военные кампании мало приспособлены к планированию, поскольку непредсказуемые события и факторы, так называемые «трения», через несколько дней сделают бесполезным даже самый тщательный план.

«Отцом термина и идеи цветных революций стал Джин Шарп, придумавший своеобразную программу с открытым кодом. Он собрал и подробно описал около двухсот методов ненасильственной борьбы, а также некоторые варианты их взаимодействия. Жесткой инструкции нет – методы могут быть использованы в любой комбинации в любой стране», – рассказал Юрий Подорожний.

Он отметил, что военачальник должен быть способен принимать решения в условиях ограниченного времени и нехватки полной и достоверной информации, поскольку, как писал Клаузевиц, туман войны искажает или скрывает три четверти того, на основе чего построена военная кампания. Политтехнолог добавил, что бессмысленно вступать в переговоры с режимом, но все переговоры всегда отражают разделение власти и силы.

Чем жестче будет действовать режим, тем сильнее эффект бумеранга: все больше людей будут отказывать ему в поддержке, будет ослабевать его база. Революция опирается на три одинаково важных группы: способы революции, организаторы революции и протестантов», - отметил Юрий Подорожний.

По его словам, наличие спонсоров и является ключевой претензией противников как фактор, указывающий на тайный центр, финансирующий революцию. Политтехнолог добавил, что, по сути, протестующие и власти начинают борьбу за благосклонность, однако стартовые позиции не равны: власть всегда начинает с худших условий.

«Поэтому революции обречены на успех, если способны получить симпатии большинства. В ХХ веке борьба за возможность формировать те или иные тренды превратилась в ключевую задачу для тех, кто мечтает управлять этим миром. Возможна ли новая революция в Украине? Конечно, все возможно, особенно когда власть, пусть даже новая наступает на те же грабли, что и предшественники», - заявил Юрий Подорожний.

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