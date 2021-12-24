Винницкий центр Национального Корпуса провел 23 декабря митинг против коллаборационизма в Украине и призвал всех поддержать закон о борьбе с ним.

Об этом сообщили на официальном сайте .

Прежде всего представители Нацкорпуса подчеркивают, что из-за коллаборантов в государстве украинцам приходится дорого платить, в частности жизнью своих соотечественников. В то же время они отмечают, что неоднократно уже указывали на необходимость принять полноценный закон о борьбе с коллаборационизмом. «Поскольку на 8 году войны наше политическое поле до сих пор отравлено откровенными пророссийскими агентами. Такие законопроекты существуют (№5144, №5143), но и по сей день они пылятся на полках в комитетах», - сказано на сайте.

По мнению представителей Нацкорпуса, власти так затягивают принятие закона из-за того, что просто не хотят жертвовать личными интересами и интересами партнеров по бизнесу. В то же время Россия, подчеркнуто в публикации, прибегает к гибридным методам, чтобы расшатать ситуацию внутри Украины. На сайте указано, что закон о противодействии коллаборационизму является одним из немногих способов борьбы с кремлевскими агентами в юридической плоскости. «Призываем всех небезразличных активно распространять информацию о важности и актуальности принятия закона», – говорят представители Нацкорпуса.

В ходе акции, рассказывается в публикации, они устроили символический перфоманс и передали свое обращение главе облгосадминистрации, в котором требуют донести свою позицию до украинского правительства и президента. «Посредством перфоманса активисты показали прямые последствия «деятельности» коллаборантов в нашем государстве. Коллаборационизм убивает – и это, к большому сожалению, не просто метафора», - объясняется на сайте.

Как сообщала Politeka, Жорин сообщил, что Нацкорпус провел презентацию законопроекта, направленного на защиту детей .