Доктор биологических наук Максим Мельничук поделился опытом работы как заместителя министра аграрной политики с 2010 по 2011 год и рассказал о ее результатах.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

Как отмечает Максим Мельничук, пока он занимал должность замминистра аграрной политики, Украина подписала множество меморандумов с известнейшими университетами в мире. «Они создали целые кластеры по внедрению научных знаний в аграрный сектор реальной экономики», – добавляет он.

Среди заключенных меморандумов, рассказывает эксперт, был, например, стратегический с компанией John Deere. «Мы наладили сотрудничество с ведущими американскими генетическими компаниями в штате Айова. Кстати, тогдашний глава нашего ведомства даже не верил в те инициативы, которые выводили министерство на принципиально новый инновационный уровень», - говорит гость программы.

Тем не менее, констатирует Максим Мельничук, скоро все изменилось: в 2011 году он понял, что приоритеты развития украинской власти отличаются, а потому ушел в отставку. «Я покинул министерство и продолжил работу в Национальном университете биоресурсов и природопользования», - рассказывает эксперт.

Как сообщала Politeka, Мельничук отметил, что пищевая безопасность должна являться приоритетом национальной безопасности.

Также Politeka писала о том, что Мельничук рассказал, как они готовили украино-китайское соглашение о сертификатах шесть месяцев.