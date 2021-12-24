Журналистка Любовь Завальнюк рассказала, насколько реально довести до конца дело о госизмене Петра Порошенко, которому недавно предъявили подозрение в рамках уголовного дела.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

Любовь Завальнюк отметила, что обещание посадить Петра Порошенко звучало во время предвыборной кампании действующего президента. По ее словам, в адрес Порошенко заводилось сразу несколько дел по разным статьям, но ни одному из них не давали хода. Например, говорит журналистка, одним из них было дело о возможной растрате 100 миллиардов долларов, но, как утверждал его адвокат, дело закрыли еще в феврале.

«Вообще-то, чисто технически посадить Порошенко можно, и если это случится, то ему будет грозить срок до 10 лет тюремного заключения. Однако если не считать того, что он сейчас не находится в стране, провести его арест будет тяжеловато. Зеленскому придется заплатить за это высокую политическую цену», - заявила Любовь Завальнюк.

По ее словам, есть еще один очень интересный аспект. Журналистка отметила, что суды над президентами – это не редкая практика в мире, и некоторых странах довольно частая. Например, говорит Любовь Завальнюк, в Южной Корее практически все президенты оказывались на скамье подсудимых, но обычно статьи, по которым проходили дела, были связаны с коррупционными скандалами.

«Почти всегда речь идет об экономических преступлениях, а не политических, поэтому случай Порошенко можно назвать поистине нестандартным», - считает Любовь Завальнюк.

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