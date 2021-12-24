Оказание Федерации IMMAF статуса подписанта Всемирного Антидопингового Агентства WADA — историческое событие.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма 7-8 созывов Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Он поздравил Национальную федерацию смешанных единоборств ММА Украины с таким важным решением. "Искренне поздравляю всех спортсменов и особенно национальную федерацию смешанных единоборств ММА Украины. Горжусь быть почетным Президентом этой федерации», — пишет он.Палатный рассказал, что развитие этого вида спорта в Украине началось в 2012-13 годах. "Тогда нас, энтузиастов, было не так много. Но мы знали, что за нами – чемпионы, достойные заниматься признанным видом спорта», — рассказывает Палатный.Политик отдельно поблагодарил президента Федерации ММА Украины Олега Рожкевича. "Под Вашим руководством ММА в Украине вышло на новый уровень. Этот спорт теперь уважают, с ним считаются. Спасибо за все, что вы делаете», — добавил Палатный.Почетный президент Федерации также подчеркнул, что «наши спортсмены сегодня уже на уровне одних из лучших в мире». Артур Палатный уверен, что «с таким азартом и упорным трудом ММА будет Олимпийским видом спорта».