Рекордный рост цен на уголь и газ сделал убыточной работы Бурштынской ТЭС, которая обеспечивает Бурштынский энергоостров электричеством ниже себестоимости ее производства.
Как пишет Главком, об этом сообщил спикер компании ДТЭК, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев.
«В условиях, когда цены на энергоресурсы в мире бьют рекорды, цены на оптовом рынке электроэнергии искусственно сдерживаются ценовыми ограничениями. Себестоимость работы ТЭЦ и ТЭС в энергоострове Бурштынской станции на угле с такими ценами существенно превышает искусственные ограничения (прайс-кепы)», – сообщил Шевелев.
О подчеркнул, что за год цена на уголь на мировых рынках существенно выросла с 68 долл/т до 153 долл/т (индекс API2 на месяц вперед), цена на газ в Европе (на бирже ICE Futures) превысила отметку в $2 тыс. за тысячу кубов.
На украинском рынке цена угля так же выросла до уровня 3500 грн/т (без НДС и доставки на ТЭС/ТЭЦ).
«Себестоимость работы ТЭЦ и ТЭС на угле с такими ценами существенно превышает прайс кэпы в Острове БуТЭС, которые составляют 1500 грн/МВтч в оффпиковые часы и 2500 грн/МВтч в пиковые часы», – отметил он.
Шевелев подчеркнул, что ДТЭК всегда последовательно выступал за отмену искусственных ценовых ограничений в Украине и полную имплементацию европейского законодательства.
Как пишет Главком, об этом сообщил спикер компании ДТЭК, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев.
«В условиях, когда цены на энергоресурсы в мире бьют рекорды, цены на оптовом рынке электроэнергии искусственно сдерживаются ценовыми ограничениями. Себестоимость работы ТЭЦ и ТЭС в энергоострове Бурштынской станции на угле с такими ценами существенно превышает искусственные ограничения (прайс-кепы)», – сообщил Шевелев.
О подчеркнул, что за год цена на уголь на мировых рынках существенно выросла с 68 долл/т до 153 долл/т (индекс API2 на месяц вперед), цена на газ в Европе (на бирже ICE Futures) превысила отметку в $2 тыс. за тысячу кубов.
На украинском рынке цена угля так же выросла до уровня 3500 грн/т (без НДС и доставки на ТЭС/ТЭЦ).
«Себестоимость работы ТЭЦ и ТЭС на угле с такими ценами существенно превышает прайс кэпы в Острове БуТЭС, которые составляют 1500 грн/МВтч в оффпиковые часы и 2500 грн/МВтч в пиковые часы», – отметил он.
Шевелев подчеркнул, что ДТЭК всегда последовательно выступал за отмену искусственных ценовых ограничений в Украине и полную имплементацию европейского законодательства.