В православной традиции в среду упоминается предательство Иуды Искариота, которому было предложено 30 сребреников, если он укажет на Христа. В пятницу Господь был распят.

Об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь), сообщает Центр информации УПЦ.

"Среда и пятница - постные дни в православной традиции, потому что они связаны с особым моментом в жизни Спасителя. Перед Своим Воскресением Спаситель пострадал, был распят, предан одним из своих учеников, претерпел позорную смерть на кресте», - пояснил архимандрит Дамаскин.

Священник рассказал, что в среду православные христиане соблюдают пост, вспоминая предательство Христа Иудой.

«В среду один из учеников Спасителя Иуда Искариот пришел к первосвященников, сказав: «Что вы мне дадите, если я предам Его вам?». И они предложили ему 30 сребреников. Этим сбылось одно из ветхозаветных пророчеств, в котором говорилось, что Спаситель будет преданным за деньги. Книжники, фарисеи с первосвященниками отвесили 30 серебряников Иуде, и он искал удобного времени его предать», - напомнил архимандрит Дамаскин.

В пятницу верующие постятся в память о распятии и смерти Христа.

"В пятницу наш Спаситель был распят. В Евангелии сказано, что около 12 часов дня по нашему времени до 3 часов, Господь висел на Кресте, претерпевая крупнейших мучений и ужасных болей, совершая іскупительний подвиг. К 3 часам дня он умер, отдал дух в руки Бога Отца. Поэтому в этот день, пятницу, православные христиане, вспоминая страшные скорби, Животворящий Крест, смерть Христову, стараются проводить в посте, чистоте, целомудрии, помня, что мы куплены дорогой ценой – смертью Господа нашего Иисуса Христа», - подытожил священник.