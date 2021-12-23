Политолог-международник Максим Яли прокомментировал шансы на реальный приговор для Порошенко в деле о госизмене, по которому ему недавно объявили подозрение.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

«Главный вопрос, который интересует всех, заключается в том, что будет дальше и чем закончится дело. И посадят ли Порошенко. Почитав комментарии авторитетных юристов, я пришел к выводу о том, что шансы на то, что дела дойдут до реальных приговоров, минимальны», - заявил Максим Яли.

Он объяснил, что для того, чтобы записи разговоров стали реальными доказательствами и были приняты судом, необходимо провести их экспертизу. Но что самое главное – чтобы их фигуранты или их представители дали образцы голосов или подтвердили аутентичность, добавил политолог.

Максим Яли отметил, что Россия вряд ли даст разрешение на проведение подобных экспертиз, например, с Дмитрием Козаком, который сегодня является заместителем администрации президента РФ и главным переговорщиком по Донбассу от Кремля в Нормандском формате на уровне советников глав государств. То же самое, по его мнению, касается и дела по Порошенко.

«Хотя представители правоохранительных органов во время брифинга и заявили о том, чтобы были проведены экспертизы, в том числе и аудиозаписей телефонных разговоров, с чьим участием они не уточнили. Еще одним важным, хоть и косвенным показателем того, что даже само руководство Генпрокуратуры не верит в то, что уголовное дело о госизмене Порошенко имеет реальные перспективы – это отказ дать санкцию на подозрение лично Генпрокурором Венедиктовой, которая срочно отправилась в отпуск. И на санкции о выдаче подозрения стоит подпись даже не ее первого зама, а одного из рядовых заместителей», - говорит Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о чем Байден и Путин будут говорить на переговорах.