Юрист Андрей Вигиринский рассказал, кто сейчас имеет влияние на украинцев, и что случилось с предыдущей властью.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Андрей Вигиринский рассказал, как предыдущая власть влияет на то, что сейчас происходит в Украине.

“Проще управлять кем, интеллектуальными и богатыми людьми или людьми, которые в загоне и голодные? Простой вопрос, и более чем простой ответ. Те люди, которые имеют рычаги воздействия на тех, кто голодные и в загоне, они являются для тебя, даже если ты находишься во власти, субъектами риска”, - сказал Андрей Вигиринский.

Он отметил, что рычаги влияния на реальный сектор экономики имеют олигархи, которых и пытаются ограничить.

По его словам, люди, которые раньше работали в судах, правоохранительной системе и госструктуре, сумели накопить огромный капитал и при этом знают, как устроена система.

“Этих людей всех люстрировали. Люди с деньгами уехали кто за границу, кто ушел в бизнес, а кто живет за процент”, - добавил Андрей Вигиринский.

Он отметил, что много представителей среднего класса уехали из Украины, а их деньги очень важны для бюджета.

Как сообщала Politeka, Рейтерович отметил, что когда появляется раздражение у людей, причем массовое, то ситуация становится непредсказуемая .