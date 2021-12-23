Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

По словам гостя программы, работники не могут бросить свою жизнь за границей и не слишком хотят, потому что там у них есть работа и высокие зарплаты. «Люди уже там осели, имеют круг общения и рождали детей. Потому вряд ли они приедут», – объясняет он. Как отмечает Ярослав Карпец, Зеленскому стоит еще поработать над своим планом и тогда он удастся.

Пока же, констатирует журналист, украинцы скорее склоняются к тому, чтобы продолжить работать в Италии, хотя и там им приходится не слишком легко. «К сожалению, как мне рассказали, Италия очень пророссийская страна», - рассказывает он. В частности, говорит литературный критик, президент РФ финансирует 9 итальянских партий и там проходят коммунистические марши. Следовательно, констатирует он, что-либо украинское в Италии уже само по себе провоцирует серьезные споры и дискуссии.

Ярослав Карпец утверждает, что в такой ситуации украинская община в Италии совершила подвиг: она решила открыть музей украинской культуры там, где царят пророссийские взгляды. В то же время журналист предупреждает о значительных трудностях – бюрократии и некоторых технических проблемах.

К тому же, отмечает он, итальянские политики характеризуются большей эмоциональностью, чем украинские, это вопрос темперамента. «Украина с Италией могут развивать свои отношения и быть выгодными друг для друга прежде всего культурой и обменом культурной дипломатии», - рассуждает гость программы. По его словам, у Украины есть сокровища, которые стоит показать итальянцам, ведь у них нет никакого представления об Украине.

Журналист утверждает, что итальянцы смотрят на Украину исключительно как на бывшую республику СССР и какое-то государство, которое находит в середине Европы. «На самом деле сложилась такая ситуация, что украинцам, где бы они ни были, постоянно нужно рассказывать о своей украинскости и своих богатых традициях», - заключает Ярослав Карпец.

Как сообщала Politeka, Воскобойник рассказал, почему украинцы уезжают на заработки за границу.

Также Politeka писала, что Лямец рассказал, что Украина не использует свой человеческий потенциал.