Его слова прозвучали в программе Сергея Дойко «Личность».
«Я горжусь документами, которые я подготовил как заместитель министра и которые действуют до сих пор. Это, например, соглашение, которое заключили президенты Украины и Китая 6 сентября 2010 года. Там шла речь об автоматическом признании фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, выданных обеими странами. И этот документ работает уже 11 лет. Наш фермер или экспортёр может без проблем зайти на рынок Китая со своей продукцией. Точно так же и китайцы запросто продают свою продукцию в Украине. Это можно без преувеличения назвать государственной победой. Это улучшает бизнес-климат, это увеличивает поступления в государственный бюджет», - говорит Максим Мельничук.
По его словам, результат виден всем, но никто не знает, что стояло за ним.
«Украинско-китайское соглашение о сертификатах мы готовили шесть месяцев. Шла работа по дипломатическим каналам, вели переговоры профессиональные ассоциации. Мне тогда вице-премьер сказал: если мы не успеем подготовить этот документ для подписания, ты уйдёшь с работы. А я ответил, что сделаю всё, что в моих силах», - вспоминает Максим Мельничук.
Как сообщает Politeka, ранее политтехнолог Николай Спиридонов заверил, что украинский аграрный сектор вполне обеспечивает продовольственную безопасность страны.
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Также Politeka сообщала, что эксперт по вопросам аграрной политики Роман Головин предупредил о том, чем грозит земельная реформа.