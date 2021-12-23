Его слова прозвучали в программе Сергея Дойко «Личность».

«Я горжусь документами, которые я подготовил как заместитель министра и которые действуют до сих пор. Это, например, соглашение, которое заключили президенты Украины и Китая 6 сентября 2010 года. Там шла речь об автоматическом признании фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, выданных обеими странами. И этот документ работает уже 11 лет. Наш фермер или экспортёр может без проблем зайти на рынок Китая со своей продукцией. Точно так же и китайцы запросто продают свою продукцию в Украине. Это можно без преувеличения назвать государственной победой. Это улучшает бизнес-климат, это увеличивает поступления в государственный бюджет», - говорит Максим Мельничук.

По его словам, результат виден всем, но никто не знает, что стояло за ним.

«Украинско-китайское соглашение о сертификатах мы готовили шесть месяцев. Шла работа по дипломатическим каналам, вели переговоры профессиональные ассоциации. Мне тогда вице-премьер сказал: если мы не успеем подготовить этот документ для подписания, ты уйдёшь с работы. А я ответил, что сделаю всё, что в моих силах», - вспоминает Максим Мельничук.

Как сообщает Politeka, ранее политтехнолог Николай Спиридонов заверил, что украинский аграрный сектор вполне обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Также Politeka сообщала, что эксперт по вопросам аграрной политики Роман Головин предупредил о том, чем грозит земельная реформа.