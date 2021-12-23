Директор ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев рассказал, какие зарплаты у его сотрудников, и что заставляет людей работать в команде достаточно сложного государственного предприятия.

Об этом он рассказал в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило».

«Что отличает нашу команду, так это ценности. Очень многие компании работают для того, чтобы заработать владельцам деньги. Они приносят пользу человечеству, но есть вот такая цель. У нас, к сожалению или к счастью, никто ни с какими долями не уйдет отсюда. Но цель – сделать страну лучше. И оно реально работает», - говорит он.

На предприятии сотрудники получают рыночные зарплаты.

«Мы стараемся людей поддержать, чтобы действительно системно все делать. Окей, ты можешь запустить стартап, но это государственная штука, она должна работать десятки лет. Первые три года и два последних мы делали так, чтобы можно было рыночно со всеми общаться. Если ты недоплачиваешь зарплаты, то откуда взять людей? Столько идейных не найти. Поэтому у нас нормальные зарплаты», - отмечает Алексей Соболев.

Он был участником Майдана, искал возможность себя реализовать в дальнейшем. Такая возможность появилась в 2015 году.

«Я попал в Министерство инфраструктуры советником министра Андрея Пивоварского, проработал полтора года. Впоследствии узнал, что государство искало команду активистов, которые могут сделать что-то похожее на Закупки, но в продажах. Потому что у государства была большая проблема, как можно, например, продать имущество банков-банкротов. Мы собрались небольшой командой и начали это делать», - резюмирует директор.

Как сообщала Politeka, народный депутат Елена Шуляк заявила, что создание Единой электронной системы в сфере строительства изменило жизнь общества.

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