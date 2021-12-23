Депутат Киевсовета 8-го созыва Владимир Назаренко рассказал, является ли нынешний состав Киевсовета худшим за всю историю.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «IN.KYIV» с Екатериной Павловой.

«Худшим был состав Киевсовета первой или второй каденции Черновецкого. Если говорить о нынешнем Киевсовете, в основном проходили политические проекты новые, старые или которые массово скупили. Для меня очевидно, что нынешний состав Киевсовета ни разу за год работы не смог нормально заблокировать трибуну. За этот год приняты и протолкнуты вопросы, которые мы блокировали в течение 5 лет», - рассказал Владимир Назаренко.

Депутат сказал, что у этого состава Киевсовета нет действенной оппозиции, которая может встать и защитить общину. Этот состав недейственен, считает он, они много говорят, пиарятся в социальных сетях, но действенного ничего не сделано. Если с властями Киева все понятно, сообщил он, потому что за семь лет ничего особенно не изменилось, они просто продолжают исключительно двигаться. А у оппозиции, подчеркнул он, кроме слов, никаких действенных достижений и решений нет.

«Оппозиция до сих пор не остановила дерибан средств, если говорить о позиции к киевской власти, то они больше занимаются какой-то торговлей и бутафорией. Я больше за 5 лет направил обращений на открытие уголовных дел, чем их результатов сделано. Если есть уголовное дело, то почему на эту фирму, фигурирующую по уголовным делам, до сих пор выделяются средства. Где эта оппозиция, которая не придет в департамент финансов, и раз и навсегда заблокирует перечисление средств на фиктивные фирмы», - резюмировал Владимир Назаренко.

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