Эксперт по международным отношениям и безопасности Валентин Стефанович объяснил, перешел ли процесс устранения Зеленского с власти уже в свою активную фазу.

Об этом он рассказал в программе «Честный взгляд на экономику» с экспертом и экономистом Алексеем Кущом.

Прежде всего эксперт отмечает, что спецслужбы работают на упреждение. «В данном случае, если есть предпосылки, то всегда отрабатывается сигнал, а затем отрабатывается лидер и так далее. Этим занимается одно из подразделений СБУ», - объясняет он. По словам Валентина Стефановича, задача кадров – сделать невозможным переход из первой фазы ко второй.

К тому же, отмечает он, в первый период кажется, что все спецслужбы уже подали свои доклады и ситуация под контролем. «Тебе создают теплую ванну, в которой ты находишься и все как бы контролируешь. Президент – самый информированный человек в нашей стране», - объясняет гость программы. Как он рассказывает, каждое утро разведки представляют свои доклады президенту, а СНБО – еженедельно.

Следовательно, констатирует Валентин Стефанович, Зеленский получает массу информации, но наступление второй фазы и развертывание активных мер будет недоработкой именно спецслужб: это они не провели анализ, побоялись или просто не захотели.

По мнению эксперта, экстренную пресс-конференцию президента можно считать технологией предупредительного удара. С другой стороны, считает он, решение было спонтанным и неподготовленным, а потому даже больше навредило позициям президента. «К таким вещам надо готовиться и прорабатывать их, тем более на таком уровне. Надо было просчитать, ведь есть аналитики, которые просчитывают ответы на те или другие вопросы и сегменты, которые обязательно были бы затронуты», - объясняет гость программы.

Следовательно, констатирует Валентин Стефанович, Зеленский уже втянут в активную фазу борьбы, сейчас же возникает вопрос о путях выхода из нее, что гораздо сложнее. «Нужно снять активные горячие точки даже непопулярными мерами. И те кадровые вопросы, которые назрели у общества к знаковым фигурам власти, надо закрывать», - утверждает эксперт.

Как сообщала Politeka, Стефанович рассказал, какие планы вынашивает Кремль.

Также Politeka писала о том, что Стефанович оценил качество и тщательность подготовки спецоперации по задержанию ЧВК «Вагнер».