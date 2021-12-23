Политолог-международник Максим Яли рассказал, в чем суть предъявленных экс-президенту Украины Петру Порошенко обвинений, заявив, что они вполне логичны и ожидаемы.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

Максим Яли напомнил, что дело о госизмене по статье 111 Криминального кодекса Украины связано с поставками угля с неподконтрольных Украине территорий в 2014-15 годах. То есть, объяснил политолог, Порошенко стал новым фигурантом дела, по которому второй фигурант уже находится под домашним арестом. В этом контексте он напомнил расследование журналистов «Bihus. Info».

«Согласно тексту подозрения, которое уже опубликовало ГБР и был дан совместный брифинг с СБУ, суть обвинений к Порошенко сводится к отмене поставок угля из ЮАР под давлением Кремля и способствование организации схемы с представителями оккупационных администраций. В принципе, все выглядит абсолютно логично и ожидаемо еще после появлений расследования Бигуса», - рассказал Максим Яли.

Политолог отметил, что на записях не упоминается имя пятого президента напрямую, что, по его мнению, выглядит вполне логично.

Как сообщала Politeka, Олесь Доний отметил, что думает, что тренд на неполитических политиков не завершился.

Также Politeka сообщала, что политолог отметил о Зеленском, что пока другие ведут атаки против него, они оголяют свои тылы, а Зеленский, наоборот, свои 20 процентов держит.